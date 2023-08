Das Geburtstags-Horoskop für den 15. August 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Ist das Leben nicht schön? Dank dem Mond in Ihrem Zeichen spüren Sie in den kommenden zwölf Monaten immer wieder dieses schöne Glücksgefühl. Sie können sich auch über kleine Dinge freuen und wissen die Aufmerksamkeit anderer Menschen sehr zu schätzen. Manchmal hapert es vielleicht ein wenig am Ehrgeiz, doch das macht gar nichts, denn in den entscheidenden Momenten machen Sie das mit Ihrem entwaffnenden Charme und einem bezaubernden Lächeln wieder wett. Außerdem sind Sie aufgeschlossen und begeisterungsfähig bei neuen Themen, das gehört zu Ihren Stärken.

Ihre besten Zeiten: 28. – 30. Oktober (Vertrauen), 26. – 28. Dezember (interessante Neuigkeiten), 10. – 12. April (neue Kontakte).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Positives Denken, Einfallsreichtum und Glück.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin stolz auf meinen Erfolg.

An diesem Tag geboren: Napoleon Bonaparte, Ben Affleck, Walter Scott, Matthias Claudius, Jennifer Lawrence.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Stolz auf die eigenen Leistungen zu sein.