Das Geburtstags-Horoskop für den 16. August 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Alles in allem sind die Aussichten für das nächste Lebensjahr ganz vielversprechend: Im Privatleben läuft es reibungslos. Der Neumond in Ihrem Zeichen sorgt dafür, dass Sie Ihre Wünsche und Ziele nicht aus den Augen verlieren. Und wenn in der Partnerschaft doch mal ein Problem auftaucht, so lösen Sie es beide gemeinsam. Auch sonst lassen Sie sich von Kleinigkeiten nicht weiter unterkriegen. Manchmal kommt es Ihnen vielleicht vor, als würde es ewig dauern, bis Ihre Pläne mal in Gang kommen.

Ihre besten Zeiten: 7. – 9. November (Liebeschancen), 14. – 16. Januar (Lebensfreude), 5. – 7. Mai (Hoffnung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Einfühlungsvermögen, Intuition und Kreativität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine Intuition.

An diesem Tag geboren: Madonna, Menachem Begin, Wolfgang Völz, Charles Bukowski, Don Bosco, Gabriel Lippmann.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf bunte Akzente im grauen Alltag.