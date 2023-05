Das Geburtstags-Horoskop für den 15. Mai 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Engagiert und selbstbewusst stellen Sie sich in den kommenden zwölf Monaten den Aufgaben, die auf Sie zukommen. Dank Mond beweisen Sie dabei ein ziemlich gutes Urteilsvermögen. Sie wissen, was in Ihren Verantwortungsbereich fällt und was Sie getrost an andere abgeben können. Gleichzeitig stellen Sie auch Ihre Menschenkenntnis unter Beweis. Es gibt nur eines zu beachten: Im Eifer des Gefechts nicht über das Ziel hinauszuschießen.

Ihre besten Zeiten: 2. – 4. September (gute Freunde), 18. – 20. Oktober (viel Freude), 24. – 26. November (gutes Gelingen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit, Sinn für die Realität und Ausdauer.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich kann mein Leben selbst gestalten.

An diesem Tag geboren: Mike Oldfield, Claudia Roth, Lisa Feller, Andy Murray.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie sind in allen Lebensbereichen auf der Gewinnerseite.

