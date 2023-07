Das Geburtstags-Horoskop für den 17. Juli 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Neumond in Ihrem Zeichen sprühen Sie in den kommenden zwölf Monaten nur so vor Vitalität und Einfallsreichtum. Beruflich wie privat sorgen Sie dafür, dass die Dinge vorankommen. Auch im Kollegen- und Bekanntenkreis kommen Sie mit Ihrer lockeren, spontanen Art gut an, man findet Sie sympathischer denn je. Übernehmen sollten Sie sich natürlich nicht. Aber so weit es Ihr Zeitplan zulässt, dürfen Sie sich ruhig ein paar neue Hobbys zulegen, wer weiß, vielleicht kann das nochmal nützlich werden.

Ihre besten Zeiten: 17. – 19. Oktober (gute Energie), 5. – 7. Januar (gut für Finanzen), 2. – 4. Mai (topfit).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ausdauer, Gründlichkeit und Zuverlässigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: In der Ruhe liegt die Kraft.

An diesem Tag geboren: Angela Merkel, David Hasselhoff, Herzogin Camilla, Lyonel Feininger, James Cagney, Juan Samaranch.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ein Problem löst sich plötzlich wie von selbst.