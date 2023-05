Das Geburtstags-Horoskop für den 19. April 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Herzlichen Glückwunsch, das verspricht ein außergewöhnliches Jahr zu werden. Der Vollmond in Ihrem Gegenzeichen, der Waage, dürfte so einiges durcheinander wirbeln. Sie entdecken die neue Leichtigkeit des Seins, indem Sie alte und vertraute Gewohnheiten hinter sich lassen. Ein frecher neuer Look? Die Anmeldung bei einer Singlebörse im Internet? Oder die Kündigung des Jobs, mit dem Sie sich schon länger nicht mehr wohl fühlen? Nur zu, an Power mangelt es Ihnen nicht. Sie können richtig durchstarten in diesem Jahr. Die Weichen stehen auf Glück und Erfolg, zumal Sie auch von Jupiter unterstützt werden.

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. Juni (man weiß jetzt, was man will), 10. – 12. Dezember (Erfolg im Job), 4. – 6. März (Anerkennung erhalten).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Gelassenheit und die Kunst, das Leben zu genießen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben ist schön.

An diesem Tag geboren: Frank Elstner, Jayne Mansfield, Ferdinand I., August Wilhelm Iffland, Oliver Welke, Gustav Theodor Fechner.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele neue und interessante Kontakte.

Die Eigenschaften der Sternzeichen im Überblick