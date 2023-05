Das Geburtstags-Horoskop für den 20. April 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Bestimmt haben Sie schon genaue Vorstellungen davon, was Sie im nächsten Lebensjahr alles anpacken wollen. Dank dem Mond fällt es Ihnen leicht, Aufwand, Zeit und Kosten realistisch einzuschätzen. Nur zu, lassen Sie sich in Ihrem Eifer nicht abbremsen. Die Chancen stehen gut, dass Sie schaffen, was Sie sich vornehmen. Ihre Freunde und die Lieben zu Hause sollten Sie darüber aber nicht vernachlässigen. Achten Sie darauf, dass sich Arbeit und Freizeit die Waage halten, misten Sie zur Not einmal den Termin-Kalender aus.

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. Juni (Sport treiben), 8. – 10. Oktober (Liebeschancen), 12. – 14. März (Fortschritte erzielen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Stärke, innere Balance und Überzeugungskraft.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich vertraue auf meine Fähigkeiten.

An diesem Tag geboren: Napoleon Bonaparte III., Ingo Appelt, Joan Miro, Felix Baumgartner, Jasmin Wagner.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Interessensgebiete und Hobbys, die Ihr Leben sehr bereichern werden.

Alle Jahre wieder... Ihr Jahreshoroskop!