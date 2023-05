Das Geburtstags-Horoskop für den 21. April 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Keine Sorge, wenn eine Idee mal nicht auf Anhieb zündet. Dank der Sonne haben Sie genug Power, um einen zweiten oder gar dritten Anlauf zu wagen. Überhaupt mangelt es Ihnen im nächsten Lebensjahr nicht an Mut und Optimismus. Wenn Sie sich was in den Kopf gesetzt haben, wollen Sie es auch durchziehen. Bravo, nur keine falsche Bescheidenheit. Auf die Weise entdecken Sie vielleicht ganz neue Betätigungsfelder für sich, die Ihrer Persönlichkeit mehr gerecht werden.

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. Juli (lukrative Einnahmequelle finden), 24. – 26. August (topfit), 5. – 7. März (kluge Entscheidung treffen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Neue Freunde und interessante Erfahrungen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich gehe auf andere zu.

An diesem Tag geboren: Friedrich Fröbel, Anthony Quinn, Queen Elisabeth II., Max Weber, Charlotte Bronte, Andie Mac Dowell.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Herausforderungen, die Sie mit Freude annehmen.

