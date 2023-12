Das Geburtstags-Horoskop für den 19. Dezember 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie dürfen im nächs­ten Lebensjahr immer wieder erfahren, wie sehr Sie von den Menschen in Ihrem Umfeld geschätzt und geliebt werden. Alles könnte so schön sein, wenn Sie sich nur hin und wieder nicht selbst im Weg stehen würden. Wenn die Dinge mal ins Stocken geraten, sollten Sie nicht gleich an sich selbst zweifeln – geben Sie den Dingen einfach ein wenig Zeit und vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten und Talente.

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. Februar (tolle Neuigkeiten), 20. – 22. August (lukrative Geschäfte), 17. – 19. September (Hoffnung).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbewusstsein, Mut und Energie.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine Intuition.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich will.

An diesem Tag geboren: Til Schweiger, Rudi Carrell, Elisabeth Noelle-Neumann, Edith Piaf, Franz Sacher, Leonid Breschnew, Gustav II. Adolf.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass sich finanzielle Probleme langsam, aber sicher lösen.