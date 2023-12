Das Geburtstags-Horoskop für den 20. Dezember 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Langweilig dürfte Ihnen in den kommenden zwölf Monaten nicht so schnell werden, der Mond verspricht jede Menge Abwechslung. Vielleicht erweitert sich Ihr Bekanntenkreis, vielleicht finden Sie aber auch neue Hobbys und Interessen. An originellen Ideen mangelt es Ihnen jedenfalls nicht. Sehen Sie aber lieber zweimal hin bei Menschen, die Ihnen das Blaue vom Himmel versprechen. Nehmen Sie Ihr Bauchgefühl ernst und warten Sie ab, ob sich auf Dauer bewährt, was sich fast zu schön anhört, um wahr zu sein.

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. Mai (Liebeschancen), 21. – 23. Juli (Lebensfreude), 14. – 16. Oktober (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Optimismus und Pioniergeist.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich schaffe, was ich mir vornehme.

An diesem Tag geboren: Martin Schulz, Beatrice Richter, Otto Graf Lambsdorff, Ferdinand Buisson, Jean-Claude Trichet.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie immer, wenn es darauf ankommt, die richtige Entscheidung treffen.