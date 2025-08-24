Das Gesundheitshoroskop vom 25. bis 31. August 2025: Erkunden Sie die Heilkraft der Natur

Mit dem Mond im Skorpion kommt man der Natur und ihrer Heilkraft ein Stück näher. Die Kraft der Natur kann auf vielfältige Weise zur Gesundheit beitragen. Ein Aufenthalt im Grünen senkt nachweislich den Blutdruck, reduziert Stresshormone und hebt die Stimmung. Schon ein Spaziergang im Wald – das sogenannte „Waldbaden“ – beruhigt das Nervensystem, stärkt das Immunsystem und fördert die innere Balance. Auch Sonnenlicht spielt eine wichtige Rolle: Es fördert die Bildung von Vitamin D, das wichtig für Knochen, Muskeln und das Immunsystem ist. Frische Luft verbessert die Sauerstoffversorgung des Körpers und regt Kreislauf und Stoffwechsel an.

Pflanzenheilkunde bietet natürliche Unterstützung bei vielen Beschwerden – etwa Kamille bei Magenproblemen, Baldrian zur Beruhigung oder Salbei bei Halsschmerzen. Auch ätherische Öle können entspannen oder anregen, je nach Anwendung. Zudem wirken Gartenarbeit oder Barfußgehen erdend und stresslösend. Wer achtsam in der Natur verweilt, schult auch seine Sinne und fördert so das seelische Wohlbefinden.