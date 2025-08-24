präsentiert von WUNDERWEIB.de
Wöchentliches Horoskop

Das Gesundheitshoroskop vom 25. bis 31. August 2025: Erkunden Sie die Heilkraft der Natur

Christine Schoppas Jahresprognose 2023 - Foto: Astrowoche
Christine Schoppa, Astrologin

Lesen Sie jetzt das Horoskop für Ihre Gesundheit für die aktuelle Woche vom 25. bis 31. August 2025!

Mond im Skorpion: Jetzt wirkt die Heilkraft der Natur besonders gut

Mit dem Mond im Skorpion kommt man der Natur und ihrer Heilkraft ein Stück näher. Die Kraft der Natur kann auf vielfältige Weise zur Gesundheit beitragen. Ein Aufenthalt im Grünen senkt nachweislich den Blutdruck, reduziert Stresshormone und hebt die Stimmung. Schon ein Spaziergang im Wald – das sogenannte „Waldbaden“ – beruhigt das Nervensystem, stärkt das Immunsystem und fördert die innere Balance. Auch Sonnenlicht spielt eine wichtige Rolle: Es fördert die Bildung von Vitamin D, das wichtig für Knochen, Muskeln und das Immunsystem ist. Frische Luft verbessert die Sauerstoffversorgung des Körpers und regt Kreislauf und Stoffwechsel an.

Pflanzenheilkunde bietet natürliche Unterstützung bei vielen Beschwerden – etwa Kamille bei Magenproblemen, Baldrian zur Beruhigung oder Salbei bei Halsschmerzen. Auch ätherische Öle können entspannen oder anregen, je nach Anwendung. Zudem wirken Gartenarbeit oder Barfußgehen erdend und stresslösend. Wer achtsam in der Natur verweilt, schult auch seine Sinne und fördert so das seelische Wohlbefinden.

Artikelbild und Social Media: Aleh Varanishcha / AdobeStock

Das Gesundheitshoroskop für Montag, 25. August 2025
