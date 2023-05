Das Geburtstags-Horoskop für den 31. Mai 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Merkur und Jupiter sind Sie nie um Worte verlegen. Kompetent und selbstbewusst präsentieren Sie sich von Ihrer besten Seite, am Arbeitsplatz weiß man Ihre Fähigkeiten zu schätzen. Vielleicht mündet das sogar in eine Beförderung oder in ein neues Aufgabengebiet, wer weiß! Das sollte aber nicht bedeuten, dass Sie vor lauter beruflichem Engagement keine Zeit mehr für Ihre Lieben haben. Vor allem Ihre „alten“ Freunde freuen sich, wenn Sie zwischendrin immer mal wieder von sich hören lassen. Versuchen Sie, eine ausgeglichene Balance zwischen Arbeit und Freizeit zu schaffen, das mindert den Stress und Sie tanken auch wieder neue Kraft für das, was Sie sich im nächsten Lebensjahr alles vornehmen.

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. Oktober (neue Interessen), 28. – 30. November (Lotto spielen), 13. – 15. April (eine Idee kommt gut an).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Leidenschaft, Interesse an spirituellen Themen und Hingabe.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf die Stimme der Vernunft.

An diesem Tag geboren: Clint Eastwood, Marco Reus, Rainer Werner Fassbinder, Ignatius von Loyola, Ludwig Tieck, Colin Farrell.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ihre Pläne und Vorhaben können nun endlich verwirklicht werden.

