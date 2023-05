Das Geburtstags-Horoskop für den 20. Juni 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Lassen Sie sich von kleinen Verstimmungen im zwischenmenschlichen Bereich nicht die Laune verderben. Auch wenn es im nächsten Lebensjahr mal Diskussionen geben sollte, es ist nie so dramatisch, dass Sie sich Sorgen machen müssten. Mars und Pluto empfehlen, sich auf keine Machtspielchen einzulassen, dann dürften sich ohnehin die meisten Probleme schnell in Wohlgefallen auflösen. Im Gegenzug verfügen Sie über viel Disziplin, aber auch ein gutes Urteilsvermögen. So leicht macht man Ihnen kein X für ein U vor.

Ihre besten Zeiten: 14. – 16. Juli (kluges Vorgehen), 7. – 9. August (neue Ideen), 4. – 6. April (sich durchsetzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbewusstsein, Gelassenheit und Sinn für Humor.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Das Leben ist schön.

An diesem Tag geboren: Eugen Drewermann, Nicole Kidman, Ulrich Mühe, Lionel Richie, Ulf Merbold, Errol Flynn, Jacques Offenbach.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie finden endlich aus der Liebeskrise heraus.

So wird 2019 - Ihr Jahreshoroskop 2019