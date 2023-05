Das Geburtstags-Horoskop für den 20. März 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mit viel Optimismus und Power geht es ins neue Lebensjahr! Sie haben bestimmt schon jede Menge Ideen, was Sie in der Zukunft alles verwirklichen wollen. Keine Sorge, die Sterne sind ganz auf Ihrer Seite. Der Mond warnt lediglich davor, gleich jedem blindlings zu vertrauen. Sehen Sie sich die Menschen erst an, die Sie in Ihre Pläne einweihen wollen. In der Liebe stehen die Zeichen auf Rot, rot wie die Liebe. Venus sorgt für Herzklopfen und Schmetterlinge im Bauch sind fast vorprogrammiert sind. Auch wer sein Glück schon gefunden hat, darf sich im nächsten Lebensjahr auf inte­ressante Begegnungen und eine Erweiterung des Bekanntenkreises freuen.

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. Juli (Vertrauen), 7. – 9. August (innere Ruhe finden), 13. – 15. Januar (Komplimente erhalten).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Die Kraft loszulassen und Neues zu beginnen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Mein Leben wird von Tag zu Tag besser.

An diesem Tag geboren: Ralph Giordano, Rudolf Kirchschläger, William Hurt, Holly Hunter, Sergei Rachmaninow, Fritz Henkel.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass sich finanzielle Probleme langsam aber sicher lösen.



