Das Geburtstags-Horoskop für den 21. Juli 2022

Alles Gute zu Ihrem Geburtstag am 21.7.

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Das sind wunderbare Aussichten für die kommenden zwölf Monate: Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang. Und weil das so ist, können Sie sich mehr um die Nöte Ihrer Mitmenschen kümmern, das bringt Ihnen viele Pluspunkte ein. Auch beruflich läuft es hervorragend, schließlich sieht man Ihnen an, dass Sie genau wissen, was Sie tun, das hinterlässt nachhaltigen Eindruck!

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. Dezember (Klarheit bekommen), 10. – 12. April (Komplimente), 6. – 8. Mai (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Balance zwischen Gefühl und Verstand, Selbstvertrauen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Ernest Hemingway, Cat Stevens, Robin Williams.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Spannende Stunden in der Freizeit, gemeinsam mit Bekannten und Freunden etwas erleben.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de