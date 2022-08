Das Geburtstags-Horoskop für den 20. Juli 2022

Alles Gute zu Ihrem Geburtstag am 20.7.

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Große Dramen sind sicher nicht zu erwarten in den folgenden zwölf Monaten. Nur im Alltag läuft es hin und wieder nicht ganz rund. Lösen Sie sich von der Vorstellung, dass immer alles perfekt sein muss, dann tun Sie sich wesentlich leichter. Was die Kollegen betrifft: Suchen Sie sich gut aus, mit wem Sie über Ihre persönlichen Angelegenheiten sprechen, nicht jeder kann ein Geheimnis für sich behalten. Stecken Sie Ihre Energie lieber in Projekte, die Ihnen am Herzen liegen, dann kommen Sie gut voran!

Ihre besten Zeiten: 19. – 21. August (fit und aktiv), 24. – 26. November (Klarheit bekommen), 24. – 26. März (Erfolg im Job).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Ein gutes Gespür und wohlige Zufriedenheit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich achte auf mich.

An diesem Tag geboren: Gisele Bündchen, Carlos Santana, Natalie Wood, Franjo Pooth.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Stolz auf die eigenen Leistungen zu sein.

