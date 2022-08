Das Geburtstags-Horoskop für den 22. Juli 2022

Alles Gute zu Ihrem Geburtstag am 22.7.

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Im Großen und Ganzen geht es Ihnen recht gut in den kommenden zwölf Monaten, Sie pflegen mit viel Begeisterung Ihren Bekanntenkreis, aber auch Ihre Hobbys. So weit, so gut. Uranus warnt aber davor, immer noch mehr zu wollen oder gar unruhig zu werden, wenn mal weniger los ist. Setzen Sie Prioritäten, genießen Sie den Moment, Sie machen es sich sonst nur unnötig schwer.

Ihre besten Zeiten: 13. – 15. Oktober (Glückliche Fügungen), 9. – 11. Dezember (Geldgewinn), 28. – 30. Juni (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Rhetorische Talente, innere Stärke und gute Argumente.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich glaube an mich.

An diesem Tag geboren: Otto Waalkes, Mireille Mathieu.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich fallen lassen zu können bei Ihren liebsten Menschen.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de