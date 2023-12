Das Geburtstags-Horoskop für den 22. Dezember 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Eigentlich läuft alles bestens im nächsten Lebensjahr. Große Herausforderungen sind nicht zu erwarten, Sie können sich also verstärkt um die Angelegenheiten kümmern, für die in der Vergangenheit wenig Zeit war. Neptun warnt Sie lediglich davor, sich in irgendwelche Intrigen verwickeln zu lassen. Halten Sie sich einfach heraus, es ist besser, nicht zu viel zu wissen. Solange Sie eine faire und neutrale Haltung einnehmen, bleibt Ihnen vor allem am Arbeitsplatz einiger Ärger erspart.

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. April (Karrierechancen), 6. – 8. September (sich Respekt verschaffen), 21. – 23. November (neue Wege gehen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Aufgeschlossenheit, Kontaktfreude und Einfallsreichtum.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Giacomo Puccini, Robin Gibb, Eugen Märklin, Gustaf Gründgens, Ralph Fiennes.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Neue Ideen bringen Sie im Job ein ganzes Stück weiter.