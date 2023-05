Das Geburtstags-Horoskop für den 22. Juni 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Sie verblüffen Ihre Umwelt immer wieder. Ohne Umschweife machen Sie sich auch direkt an die Umsetzung Ihrer Pläne. Der Mond rät Ihnen, sich dabei möglichst realistische Ziele zu setzen. Was können Sie in welcher Zeit schaffen? Stecken Sie die Erwartungen nicht zu hoch, setzen Sie lieber auf gemäßigten, aber stabilen Fortschritt, dann dürfte Ihnen der eine oder andere Etappensieg in naher Zukunft gewiss sein. Da Venus günstig steht, dürfen Sie sich auf viel Liebe freuen. Wenn Sie Single sind, dann könnte schon bald eine stabile Verbindung auf Sie zukommen. Paare haben nun endlich die Möglichkeit, aus einer Krise gestärkt hervorzugehen.

Ihre besten Zeiten: 22. – 24. August (Liebesglück), 19. – 21. Dezember (gut für Finanzen), 18. – 20. Februar (sich weiterbilden).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Disziplin, Durchhaltevermögen und Struktur.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: In der Ruhe liegt die Kraft.

An diesem Tag geboren: Billy Wilder, Meryl Streep, Helmut Dietl, Klaus Maria Brandauer, Wilhelm v. Humboldt, Erich Maria Remarque.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: In der Liebe ergeben sich interessante Möglichkeiten.