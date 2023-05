Das Geburtstags-Horoskop für den 27. Juni 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Konsequent und ausdauernd kämpfen Sie für Ihre Ziele, selbst wenn das großen Einsatz und vielleicht auch die eine oder andere unan­genehme Entscheidung erfordert. Aber keine Sorge, so viel Mühe wird belohnt: Die Erfolge, die Sie erringen, stehen auf einem soliden Fundament und Sie haben am Ende allen Grund, richtig stolz auf sich zu sein. Jupiter in den Fischen unterstützt Sie auch, und nicht zu unterschätzen ist die Magie, die von dieser Energie ausgeht. Oft erfüllen sich Wünsche wie von Zauberhand, Sie denken an etwas und schon kommt es auf Sie zu. Deshalb ist es wichtig, überwiegend von positiven Gedanken erfüllt zu sein.

Ihre besten Zeiten: 9. – 11. August (geniale Ideen), 27. – 29. Oktober (gutes Gespür), 10. – 12. Juni (Sinnesfreuden).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Kreativität und Einfühlungsvermögen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich höre auf meine innere Stimme.

An diesem Tag geboren: Miroslav Nemec, Claudio Abbado, Willy Messerschmitt, Pearl S. Buck, Salvador Allende.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Neue Ideen bringen Sie im Job ein ganzes Stück weiter.