Das Geburtstags-Horoskop für den 23. Juli 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Dank Saturn haben Sie im nächstn Lebensjahr einen recht klaren Blick dafür, was zu tun ist und wo Sie sich Ihrer Verantwortung stellen müssen. Das klingt anstrengender, als es ist, denn es macht Ihnen nichts aus, eher im Gegenteil. Es freut Sie, Ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und mit Mars geht Ihnen im nächsten Lebensjahr bestimmt nicht so schnell die Puste aus. Nun ist der Zeitpunkt günstig, um all die Vorhaben, die Sie schon länger vor sich herschieben, in die Tat umsetzen können. Ob Renovierung oder Sprachkurs, Sie kommen schnell voran und zeigen richtig Biss.

Ihre besten Zeiten: 12. – 14. September (der Intuition vertrauen), 2. – 4. Februar (gut für Finanzen), 20. – 22. April (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Bauchgefühl, Zuverlässigkeit und Kreativität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles wird gut.

An diesem Tag geboren: Götz George, Gustav Heinemann, Haile Selassie, Raymond Chandler, Emil Jannings.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Menschen, die in Ihr Leben treten und die Ihnen viel Freude bereiten.

