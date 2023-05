Das Geburtstags-Horoskop für den 22. Juli 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Mit Engagement und einem starken Siegeswillen geht es ins nächste Lebensjahr. Sie würden am liebsten immer gleich zwei Stufen auf einmal nehmen, so motiviert sind Sie. Da dürften die ersten Erfolge nicht lange auf sich warten lassen. Zwischen Selbstvertrauen und Rücksichtslosigkeit ist es allerdings nur ein schmaler Grat. Mit manchen Projekten sollten Sie aber erst warten, bis Sie die betroffenen Menschen in Ihrem Umfeld überzeugt haben, sonst regt sich mehr Widerstand, als eigentlich nötig wäre. Von riskanten Alleingängen ist jedenfalls abzuraten!

Ihre besten Zeiten: 29. – 31. August (neue Erkenntnisse), 14. – 16. März (Hoffnung), 7. – 9. Juni (gut für Wellness).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Spiritualität, Fantasie und Einfühlungsvermögen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin selbst verantwortlich für mein Wohl.

An diesem Tag geboren: Edward Hopper, Otto Waalkes, Mireille Mathieu, Janusz Korczak.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie immer, wenn es darauf ankommt, die richtige Entscheidung treffen.

Foto Social Media: Redaktion Astrowoche.de