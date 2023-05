Das Geburtstags-Horoskop für den 25. Juli 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Mithilfe von Mond meldet sich die innere Stimme in den folgenden zwölf Monaten lauter als je zuvor. Sie dürfen auf Ihr Bauchgefühl ruhig vertrauen, nehmen Sie sich bei wichtigen Entscheidungen die Zeit, um in sich hineinzuhören und das zu wählen, was sich richtig anfühlt. Überhaupt kann es nicht schaden, die eine oder andere Unternehmung abzusagen zugunsten von ein wenig Erholung und Stille.

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. September (tolle Ideen), 15. – 17. März (lukrative Chancen), 8. – 10. Juli (sich versöhnen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Durchsetzungskraft und Umsicht.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Ina Müller (Foto), Jürgen Trittin, Carl Miele, Elias Canetti, Christoph Schreiner.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Dass Sie von größeren Problemen verschont werden.

