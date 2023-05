Das Geburtstags-Horoskop für den 23. November 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Dem Mond haben Sie es zu verdanken, wenn Sie sich in den kommenden zwölf Monaten toll in Ihrer Haut fühlen. Es gelingt Ihnen, in jeder Situation auch etwas Positives zu sehen. Das lässt Sie nicht nur entspannter durchs Leben gehen, Sie stecken damit auch die Menschen in Ihrem Umfeld an. Ob Kollegen, Verwandte oder Freunde, es läuft harmonisch. Und trotzdem haben Sie kein Problem, auch mal allein zu sein – Sie blühen dann richtiggehend auf.

Ihre besten Zeiten: 21. – 23. Februar (kluge Entscheidungen treffen), 17. – 19. August (der Intuition vertrauen), 1. – 3. September (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Aufgeschlossenheit, Lebendigkeit und Einfallsreichtum.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bleibe mir selbst treu.

An diesem Tag geboren: Günther Beckstein, Otto I. der Große, Harpo Marx, Billy the Kid, Miley Cyrus, Eberhard Feik.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Auf mehr Lebensfreude und Liebe.

