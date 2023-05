Das Geburtstags-Horoskop für den 24. Mai 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Während andere vielleicht unschlüssig sind oder innere Kämpfe auszufechten haben, wissen Sie genau, was Sie wollen. Das lässt Sie stark erscheinen, Sie sagen klar, was Sie denken und was Sie sich vorstellen. So machen Sie es Ihrem Umfeld leichter, auf Ihre Wünsche einzugehen, zudem sammeln Sie quasi nebenbei ein paar Sympathiepunkte mehr.

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. August (kreative Zeit), 4. – 6. September (der Intuition vertrauen), 4. – 6. Februar (Lebensfreude).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Sprachliches Geschick, Überzeugungskraft und Kontaktfreude.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich tue.

An diesem Tag geboren: Queen Victoria, Bob Dylan, Lilli Palmer, Willi Daume, Daniel Gabriel Fahrenheit, Georg III., Michail Schocholow.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben eine Menge neuer Ideen, die großen Anklang finden.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de