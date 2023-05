Das Geburtstags-Horoskop für den 26. Oktober 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Sie lassen sich in den folgenden zwölf Monaten vom Mond leiten – und Sie tun auch gut daran. Von Tag zu Tag spüren Sie mehr, dass das Glück nicht (nur) im Außen zu finden ist. Nun rücken andere Dinge mehr in den Mittelpunkt: Liebe und Freundschaft, Ihre Verbundenheit zur Natur oder was auch immer Sie sonst mit Freude erfüllt. Vielleicht entdecken Sie Musik oder Malerei für sich, vielleicht finden Sie aber auch Ruhe beim Meditieren. Eines ist sicher, es warten eine Menge bereichernder Erfahrungen auf Sie!

Ihre besten Zeiten: 1. – 3. November (kluge Entscheidungen treffen), 14. – 16. März (Lebensfreude), 19. – 21. August (Glück in Geldangelegenheiten).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Sinnlichkeit und die Gabe, die angenehmen Seiten des Lebens zu genießen.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich schätze das Gute in meinem Leben.

An diesem Tag geboren: Hillary Clinton, Francois Mitterand, Leo Trotzki, Ulrich Plenzdorf, Don Siegel (Regisseur).

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Berufliche Erfolge und finanzielle Sicherheit. Sie sind bestens organisiert.

