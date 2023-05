Das Geburtstags-Horoskop für den 25. Juni 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Der Mond sorgt für einen klaren Blick, Sie wissen genau, was Sie nicht länger in Ihrem Leben haben wollen. Auch Ihr Engagement ist bemerkenswert: Wenn Sie sich erst einmal für eine Sache begeistern, legen Sie so richtig los. Aber bitte aufpassen, dass Sie sich nicht in eine fixe Idee verrennen, die Sie mehr Energie kostet, als es Ihnen Nutzen bringt. Bleiben Sie offen für gut gemeinte Ratschläge, dann können Sie einige Etappensiege verbuchen.

Ihre besten Zeiten: 27. – 29. September (Klarheit bekommen), 20. – 22. Februar (Lebensfreude), 2. – 4. April (flirten und Spaß haben).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstvertrauen, innere Balance und Fantasie.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich schaffe, was ich mir vornehme.

An diesem Tag geboren: Ingeborg Bachmann, George Michael, Peer Augustinski, Sidney Lumet, George Orwell, Antoni Gaudi.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Auf neue Menschen, die in Ihr Leben treten und die Ihnen viel Freude bereiten.