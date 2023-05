Das Geburtstags-Horoskop für den 3. Juli 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Auf die kommenden zwölf Monate dürfen Sie getrost anstoßen. Der Mond und Venus sorgen dafür, dass Sie vor Lebensfreude nur so sprühen. Sie lassen sich von störenden Kleinigkeiten nicht unterkriegen, wichtiger ist Ihnen, dass Sie nette Menschen um sich herum haben. Und das wird bestimmt der Fall sein, schließlich erobern Sie mit Ihrer großzügigen und liebenswerten Art schnell die Sympathien anderer. Genießen Sie Ihr Privatleben also in vollen Zügen. Einzige Voraussetzung: Ihre beruflichen Pflichten dürfen Sie nicht vernachlässigen, selbst wenn das mal mehr Einsatz erfordert.

Ihre besten Zeiten: 14. – 16. August (tolle Ideen), 3. – 5. November (Lebensfreude), 25. – 27. Februar (Glück in allen Lebenslagen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit, Struktur und Verantwortungsbewusstsein.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, was ich will.

An diesem Tag geboren: Sebastian Vettel, Tom Cruise, Franz Kafka, Ferdinand Sauerbruch.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ihre Grenzen auszuloten und über sich hinauszuwachsen.

