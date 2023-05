Das Geburtstags-Horoskop für den 4. Juli 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Alles in allem sind die Aussichten für das nächste Lebensjahr recht vielversprechend. Sonne und Mond stehen günstig, das heißt Gefühl und Verstand befinden sich im Einklang. Man merkt Ihnen an, dass Sie wissen, was Sie tun, das macht Eindruck. Gewitzt, kompetent und schlagfertig treten Sie auf, daraus kann sich am Arbeitsplatz viel Gutes entwickeln. Eine Warnung sei aber ausgesprochen: Machen Sie einen großen Bogen um die Gerüchteküche, denn nicht alles ist wahr, was man sich so erzählt.

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. September (interessante Neuigkeiten), 15. – 17. Dezember (Hoffnung), 22. – 24. März (ein Problem klärt sich).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Wissensdurst, innere Balance und Eigenverantwortung.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich achte selbst auf mein Wohl.

An diesem Tag geboren: Ute Lemper, Horst Seehofer, Gina Lollobrigida, George Everest.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Klarheit zu schaffen in den verschiedensten Lebensbereichen.

