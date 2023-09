Das Geburtstags-Horoskop für den 3. Oktober 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie dürften in den kommenden zwölf Monaten beruflich und geschäftlich einiges auf den Weg bringen, was Ihnen schon länger vorschwebt. Dank Mond haben Sie ein gutes Gespür für günstige Gelegenheiten, zudem sorgt Ihre rasche Auffassungsgabe für Fortschritte am Arbeitsplatz. Hüten Sie sich aber bitte davor, allzu forsch aufzutreten. Vor allem bei Chefs oder Behörden ist es klug, höflich und freundlich zu bleiben, um Ihr Anliegen zu unterstützen.

Ihre besten Zeiten: 6. – 8. Dezember (neue Kontakte), 12. – 14. Februar (interessante Neuigkeiten), 28. – 30. Juni (positive Energie).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Neue Erfahrungen, Schlagfertigkeit und Begeisterungsfähigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lerne von Tag zu Tag dazu.

An diesem Tag geboren: Eleonora Duse, Claudio Pizarro, Clive Owen, Carl von Ossietzky.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Bekanntschaften, die auf lange Sicht förderlich für Sie sind.