Das Geburtstags-Horoskop für den 4. Februar 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie punkten im nächs­ten Lebensjahr mit Ihrem feinen Gespür für Schwingungen, die in der Luft liegen, aber auch mit dem richtigen Einsatz von Verstand und Vernunft. Dank der Energie des Neumondes in Ihrem Zeichen, beweisen Sie zudem viel Einfühlungsvermögen, wenn es darum geht, andere zu trös­ten, Sie treffen stets den rechten Ton. Die Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, wissen das zu schätzen, Ihr Privatleben gestaltet sich harmonisch und liebevoll. Außerdem haben Sie interessante Begegnungen, die für Ihre Zukunft von Bedeutung sein werden.

Ihre besten Zeiten: 11. – 13. April (gutes Gelingen), 25. – 27. Oktober (Hoffnung), 8. – 10. Dezember (Klarheit bekommen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Authentizität, Herzlichkeit und Leidenschaft.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich umarme das Leben.

An diesem Tag geboren: Ludwig Erhard, Charles Lindbergh, Dietrich Bonhoeffer, Eduard Zimmermann, Friedrich Ebert.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf neue Chancen, die sich schon bald als sehr lukrativ erweisen werden.

Das sind Ihre Glücksbringer in dieser Woche!

Wie wird Ihr Tag heute?