Das Geburtstags-Horoskop für den 5. Februar 2019

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank dem Mond in Ihrem Zeichen sprudelt die Ideenquelle nur so im nächsten Lebensjahr. Sie haben gute Einfälle, wie Sie Ihren Alltag ein wenig bunter gestalten. Und wenn Sie sich auf die eine oder andere neue Bekanntschaft einlassen, dann erhalten Sie weitere wertvolle Tipps. Vielleicht wird es auch Zeit, so manchen Standpunkt noch einmal zu überdenken – bleiben Sie aufgeschlossen! Sie sammeln auch interessante Erfahrungen und Weiterbildungen sind ein großes Thema in Ihrem nächsten Lebensjahr. Sie können dieses neue Wissen schon bald erfolgreich einsetzen.

Ihre besten Zeiten: 12. – 14. März (Liebesglück), 7. – 9. Juni (gut für Finanzen), 23. – 25. November (gute Energien).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Organisationstalent und Sinn für die Realität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lerne immer wieder dazu.

An diesem Tag geboren: Christiana Ronaldo, William S. Burroughs, André Citroen, John Boyd Dunlop, Carl Spitzweg, William S. Burroughs, Dietmar Bär.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sich in verschiedenen Lebensbereichen beweisen können..

Wie wird Ihre Woche? Wir verraten es Ihnen im Wochenhoroskop!