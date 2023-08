Das Geburtstags-Horoskop für den 7. August 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Keine Sorge, mit größeren Dramen ist im nächsten Lebensjahr nicht zu rechnen, nur hin und wieder klappt mal etwas nicht im ersten Anlauf. Der Mond im Quadrat bittet Sie, dann nicht in Selbstzweifel zu verfallen, es muss nicht immer alles perfekt sein. Üben Sie sich in Geduld und warten Sie auf den richtigen Moment zum Eingreifen, dann erreichen Sie doch noch alles, was Sie wollten.

Ihre besten Zeiten: 20. – 22. Oktober (kluges Vorgehen), 29. – 31. Dezember (neue Kontakte), 27. – 29. April (gut für Finanzen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Lebensfreude, Optimismus und Leichtigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich vertraue auf meine Fähigkeiten.

An diesem Tag geboren: Charlize Theron, Joachim Ringelnatz, Mata Hari.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Stück für Stück Ihre Ziele zu erreichen.