Das Geburtstags-Horoskop für den 7. Januar 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Dank Mond und Neptun können Sie sich im nächsten Lebensjahr verstärkt auf Ihr Bauchgefühl verlassen. Wann auch immer Ihnen etwas nicht ganz geheuer ist, haken Sie lieber noch einmal nach. Umgekehrt fahren Sie sicher nicht schlecht damit, sich öfter mal auf spontane Eingebungen einzulassen! Außerdem dürfte es Ihnen noch leichter fallen als sonst, neue Kontakte zu knüpfen und einen oberen Platz auf der Beliebtheitsliste einzunehmen. Am beeindruckendsten aber ist, dass Sie nicht alles so ernst nehmen, Sie sehen das Positive in einer Situation.

Ihre besten Zeiten: 5. – 7. April (kluge Entscheidung treffen), 1. – 3. Juni (sich topfit fühlen), 16. – 18. November (Karrierechancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Selbstbewusstsein, Überzeugungskraft und sprachliches Geschick.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deine Meinung.

An diesem Tag geboren: Lewis Hamilton, Nicolas Cage, Uwe Ochsenknecht, Gregor XIII., Philipp Reis.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Immer einen Anlass zu finden, unbeschwert zu lachen.