Das Geburtstags-Horoskop für den 5. Januar 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Die Sonne gibt Ihnen ein wertvolles Geschenk mit auf den Weg: Sie verstehen es in den kommenden zwölf Monaten, die kleinen Glücksmomente des Alltags in vollen Zügen zu genießen. Das ist viel wert, vor allem wenn dann doch mal dunkle Wolken am Himmel aufziehen. Achten Sie darauf, für Ihre Lieben immer genügend Zeit zu reservieren, sonst kommt es zu Unstimmigkeiten. Versuchen Sie auch, sich Ihre Kräfte klug einzuteilen, legen Sie immer mal wieder ein paar Pausen ein, dann bleiben Sie so aktiv und fröhlich.

Ihre besten Zeiten: 26. – 28. Mai (gut für Finanzen), 7. – 9. September (neue Wege gehen), 17. – 19. November (kreative Energien).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Berufliche und finanzielle Chancen, Lernfähigkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich packe mein Glück beim Schopf.

An diesem Tag geboren: Friedrich Dürrenmatt, Uli Hoeneß, Bradley Cooper, Frank-Walter Steinmeier, Juan Carlos I., Umberto Eco, Konrad Adenauer.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Sie haben eine Menge neuer Ideen, die gut bei anderen ankommen.