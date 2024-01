Das Geburtstags-Horoskop für den 9. Januar 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Im nächsten Lebensjahr ist ein wenig Geduld gefragt, wenn die Dinge nicht gleich so laufen wie erwartet. Versuchen Sie dann bitte nicht, daraufhin mit aller Gewalt zu arbeiten, sondern warten Sie lieber ab, bis sich alles von selbst so fügt, dass es passt – und das wird es irgendwann, Sie müssen nur am Ball bleiben!

Ihre besten Zeiten: 12. – 14. März (Liebesglück), 7. – 9. Juni (gut für Finanzen), 23. – 25. November (gute Energien).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Organisationstalent und Sinn für die Realität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lerne immer wieder dazu.

An diesem Tag geboren: Alvaro Soler, Julia Dietze, Mary Roos, Jimmy Page, Joan Baez. Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen. Sich etwas zu schaffen, weiterzukommen im Leben.