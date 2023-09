Ihr Jahreshoroskop 2024 für das Sternzeichen Steinbock

Sie werden sicher schon oft selbst festgestellt haben, dass es Zeiten im Leben gibt, in denen man eine ganz besondere Ausstrahlung hat und entsprechende Komplimente einheimst. Genau das bewirkt die Sonne als Herrscherin des Jahres: Sie schauen blendend aus, sind attraktiv – mit einer erotischen Note. Das Beste: Neptun dirigiert potenzielle Partner*innen in Ihre Nähe und managt ein Zusammentreffen. Also die Singles unter ihnen können sich schon Mal drauf einstellen, dass sich 2024 ihr Status verändert: Single ist out; Beziehung ist in!

Vor allem Neptun kann seine Magie 2024 besser entfalten. Dieser Planet wirkt langsam, aber dafür um so intensiver. Die Folge seiner anwachsenden Präsenz: Sie verändern sich. Ihre sinnliche Seite kommt stärker zum Ausdruck. Leidenschaft erfasst Ihr ganzes Wesen. Ihre Beziehungen werden tiefer, beglückender, erfüllender. Ihre Glückszeiten in Sachen Liebe: Ende Januar bis Mitte Februar, Mai, August und im September 2024.