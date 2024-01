Das Geburtstags-Horoskop für den 14. Januar 2024

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie haben den Mond an Ihrer Seite. Mit seiner Hilfe sehen Sie nun ganz klar, was oder wer Vorrang haben sollte und welche Ziele sich mittlerweile überholt haben. Halten Sie immer wieder mal kurz inne und überlegen Sie, wo die Reise demnächst hingehen soll. Diese Konzentration auf das Wesentliche stärkt Ihre Entschlusskraft und so können Sie es weit bringen, vorausgesetzt, Sie machen einen Schritt nach dem anderen.

Ihre besten Zeiten: 3. – 5. Mai (kluges Vorgehen), 17. – 19. September (Karrierechancen), 18. – 20. Januar (Liebeschancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Scharfsinn, Gründlichkeit und intensive Gefühle.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Der Weg ist das Ziel.

An diesem Tag geboren: Albert Schweitzer, Molière, Anselm Grün, Caterina Valente, Faye Dunnaway.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie finden endlich die Lösung für ein Problem.