Das Geburtstags-Horoskop für den 9. Mai 2023

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der Mond nimmt die Zügel in die Hand und stupst Sie liebevoll in die richtige Richtung. Erschrecken Sie nicht, wenn sich Ihr Verantwortungsbereich plötzlich um einiges erweitert, sei es nun am Arbeitsplatz oder im Privatleben. Das war schon lange fällig, nun werden Ihre Talente und Fähigkeiten noch mehr gewürdigt. Sie werden von innen heraus stark, das Selbstvertrauen wächst stetig. Bei wichtigen Gesprächen gibt es also keinen Grund, Ihr Licht unter den Scheffel zu stellen oder sich vor Konkurrenz zu fürchten.

Ihre besten Zeiten: 24. – 26. Juli (Liebeschancen), 23. – 25. September (Power), 15. – 17. Februar (gutes Gespür).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Feinfühligkeit, Fantasie und Harmonie im Familienkreis.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: In der Ruhe liegt die Kraft.

An diesem Tag geboren: Sophie Scholl, Howard Carter, Adam Opel, Joseph Meyer, Wim Thoelke, Glenda Jackson, Billy Joel.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ihnen kann man nichts mehr vormachen, man respektiert Sie.

