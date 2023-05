Das Geburtstags-Horoskop für den 10. September 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Auf die Schnelle geht im neuen Lebensjahr gar nichts, Sie machen sich behutsam und besonnen ans Werk. Dagegen ist nichts zu sagen, solange Sie sich nicht in Kleinigkeiten verbeißen – das führt Sie nur in die Irre und kostet womöglich wertvolle Zeit, die Sie anderweitig brauchen können. Der Mond empfiehlt: Hören Sie im Zweifelsfall einfach auf Ihr Bauchgefühl, lassen Sie sich nicht von anderen verunsichern. Dann wissen Sie nämlich genau, wann der rechte Augenblick zum Handeln gekommen ist. Mit Mars sind Sie sich Ihrer Verantwortung für die Menschen in Ihrem Umfeld bewusst und scheuen sich nicht, Ihre Hilfe anzubieten. Das macht Sie noch beliebter, als Sie ohnehin schon sind. Vor allem im engsten Familienkreis und in der Partnerschaft läuft es recht harmonisch. Vergessen Sie nur nicht, auch mal eine Auszeit für sich selbst einzuplanen, auch Sie brauchen hin und wieder mal ein bisschen Erholung.

Ihre besten Zeiten: 15. – 17. November (Durchsetzungsvermögen), 2. – 4. April (Selbstvertrauen), 9. – 11. Juli (gut für Urlaub).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Sinn für die Realität, Strukturen und Disziplin.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich weiß, dass ich erfolgreich sein werde. An diesem Tag geboren. Karl Lagerfeld, Franz Werfel, Henry Purcell, José Feliciano.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Wieder mal über sich selbst hinauszuwachsen.

