Das Geburtstags-Horoskop für den 12. September 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Der Mond mahnt, im nächsten Lebensjahr auch den einen oder anderen Kompromiss einzugehen, wenn es angebracht ist. Sie ersparen sich damit privat und beruflich einigen Ärger, vor allem wenn es sowieso nur um unwichtige Kleinigkeiten geht. Die Sterne geben aber grünes Licht, wenn es um kleine Verbesserungen am Arbeitsplatz geht. Sie legen ein bemerkenswertes Organisationstalent an den Tag. Der Schlüssel zum Erfolg heißt allerdings Geduld! Nicht alles wird im ersten Anlauf so funktionieren, wie Sie sich das vorstellen. Bleiben Sie dann einfach weiter am Ball, es wird sich lohnen.

Ihre besten Zeiten: 10. – 12. November (Erholung), 3. – 5. April (Durchsetzungsvermögen), 24. – 26. Juni (intensive Gefühle).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Charme, Kontaktfreude und neue Bekanntschaften.

Die Affir­mation für Ihr neues Lebensjahr: In der Ruhe liegt die Kraft.

An diesem Tag geboren: Oliver Kalkofe (Foto), Sigmar Gabriel, Jesse Owens, Dimitri Schostakowitsch.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf die Erkenntnis, dass da noch mehr in Ihnen steckt.

