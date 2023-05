Das Geburtstags-Horoskop für den 09. September 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Dem nächsten Lebensjahr dürfen Sie recht entspannt entgegenblicken. Der Skorpion-Mond fügt sich harmonisch zu Ihrer Jungfrau-Sonne, Sie fühlen sich pudelwohl in Ihrer Haut. Beruflich wie privat sammeln Sie im Laufe der Zeit einige Pluspunkte. Sie haben einen klaren Blick für mögliche Probleme und scheuen sich nicht, alles zu tun, was zu einer Lösung beitragen kann. Außerdem verfügen Sie die nächsten zwölf Monate über jede Menge Power und Selbstvertrauen. Am besten überlegen Sie schon einmal, was Sie alles anpacken wollen.

Ihre besten Zeiten: 8. – 10. November (gut fürs Geschäft), 19. – 21. Dezember (günstiges Gesprächsklima), 6. – 8. Mai (Vitalität).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Power, Abenteuerlust und Eigeninitiative.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin dankbar für alles Gute in meinem Leben.

An diesem Tag geboren: Adam Sandler, Hugh Grant, Georg Hackl, Leo Tolstoi, Clemens Brentano, Kardinal Richelieu.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf sich und seine Leistungen stolz zu sein.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de