Das Geburtstags-Horoskop für den 19. Oktober 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Mit Power und Selbstvertrauen starten Sie in das nächste Lebensjahr. Das steht Ihnen gut, Sie verblüffen Ihre Umwelt immer wieder. Ohne Umschweife machen Sie sich auch direkt an die Umsetzung Ihrer Pläne. Mond und Merkur raten, sich dabei möglichst realistische Ziele zu setzen. Was können Sie in welcher Zeit schaffen? Stecken Sie die Erwartungen nicht zu hoch, setzen Sie lieber auf gemäßigten, aber stabilen Fortschritt, dann dürfte Ihnen der eine oder andere Etappensieg in naher Zukunft gewiss sein. Auch in der Liebe kann sich für Singles etwas ergeben. Sie haben eine besonders magische Ausstrahlung. Man kann Ihnen nur schwer widerstehen.

Ihre besten Zeiten: 19. – 21. Dezember (Selbstvertrauen), 15. – 17. Juni (innere Stärke), 19. – 21. September (Karrierechancen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Fantasie, Einfühlungsvermögen und Fürsorglichkeit.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Alles wird gut. An diesem Tag geboren. Hilde Gerg, Dieter Thoma, John le Carré, Miguel Angel Asturias, Auguste Lumière, John Adams.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Auf das Gefühl, zur richtigen Zeit am richtigen Platz zu sein.

