Das Geburtstags-Horoskop für den 20. Oktober 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Bitte nicht gleich aufgeben, wenn sich im nächsten Lebensjahr ein paar Hindernisse auftun, wenn sich manches verzögert, was Sie lieber heute als morgen in die Tat umgesetzt hätten. Merkur empfiehlt, in dieser Situation gelassen zu bleiben und Ihre Energie vorübergehend lieber in andere Aktivitäten zu stecken. Wenn Sie am Ball bleiben, werden Sie am Ende doch noch mit einem Happy End belohnt. Hartnäckigkeit zahlt sich also aus. Und der Mond gibt Ihnen auch noch mit auf dem Weg: Nicht übermütig werden oder die Geduld verlieren. Solange Sie realistisch bleiben und alles bis ins Detail durchplanen, steht Ihrem Erfolg nichts im Wege.

Ihre besten Zeiten: 11. – 13. November (Harmonie in der Familie), 15. – 17. Februar (gut für Finanzen), 20. – 22. August (günstig für Urlaub).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Intuition, Kreativität und Hilfsbereitschaft.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich lasse mich von meinem Bauchgefühl leiten.

An diesem Tag geboren: Stefan Raab, Elfriede Jelinek, Otfried Preußler, Bela Lugosi, John Dewey, Christopher Wren.

Worauf Sie sich am meis­ten freuen dürfen: Dass Sie sich immer wieder mal selbst positiv überraschen

