Das Geburtstags-Horoskop für den 5. Oktober 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Ist das Leben nicht schön? In den kommenden zwölf Monaten entdecken Sie, wie viel Kraft einem doch die kleinen Freuden des Alltags geben, wenn man sich mal die Zeit dafür nimmt. Der Mond sorgt für allerschönste Harmonie im privaten Kreis. Achten Sie auf die richtige Balance zwischen Freizeit und Arbeit, dann können Sie diese herrliche Atmosphäre so richtig genießen. Laden Sie öfter einmal Freunde zu sich ein oder unternehmen Sie etwas mit dem Partner, was Ihnen beiden Spaß macht

Ihre besten Zeiten: 10. – 12. Oktober (Vertrauen), 22. – 24. Januar (gut für Wellness), 2. – 4. März (sich wohlfühlen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Klarheit, Zielstrebigkeit und Sinn für die Realität.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich bin selbst verantwortlich für mein Wohl.

An diesem Tag geboren: Kate Winslet, Bob Geldof, Vaclav Havel, August Lafontaine, Denis Diderot, Paul Fleming.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele günstige Gelegenheiten, die Sie schnell nutzen können.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche.de