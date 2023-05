Uranus-Transite zum Geburts-Merkur: So haben Sie die besten Ideen!

Uranus in Konjunktion mit Merkur ist sicherlich weniger spannungsvoll als das Quadrat oder die Opposition des laufenden Merkurs zu unserem Geburtsuranus. Der Hauptgrund dafür ist, dass Uranus als die höhere Oktave von Merkur angesehen wird und sich deshalb in der Konjunktion eine nahezu ideale Ergänzung beider Planeten ergibt. Während Merkur für den Verstand, das Denken, die Intelligenz steht, hat Uranus mit dem „höheren Denken“, der Intuition, der plötzlichen Eingebung zu tun, die nicht einem Bauchgefühl entstammt, sondern eher mit einem Kurzschluss von innerem Wissen zu tun hat, den wir als blitzartige Erkenntnis wahrnehmen.

Rein spirituell gesehen können wir Merkur als das irdische, rationale Denken betrachten, während Uranus die Verbindung mit dem „Heiligen Geist“ und den Engeln herstellt. So gesehen sind gerade die Spannungsaspekte von Uranus zu Merkur, die wiederum sehr viel intensiver und lebendiger als die harmonischen Uranus-Transite zu Merkur sind, sehr beachtenswert. Sie können uns unglaubliche Erkenntnisse vermitteln, die das Potenzial haben, das gesamte Leben zu verändern. Allerdings müssen wir jetzt auch höllisch aufpassen, dass wir nicht vorschnelle Entscheidungen treffen unter diesen Einflüssen.

Wir haben gute Ideen, die sich aber innerlich erst noch setzen, die reifen und durchdacht werden müssen. Sich jetzt zusammenzureißen und zu gedulden, ist eine große Aufgabe und Herausforderung, denn Merkur und Uranus, die mit unserem vegetativen bzw. astralen Nervensystem zusammenhängen, spannen im kritischen Winkel unsere Nerven bis zum Zerreißen an. Wir wollen unter diesen Einflüssen alles schnell erledigen und entscheiden, finden in unserer Hast und Hektik kaum noch Zeit, um einmal so richtig durchzuschnaufen und alle wichtigen Dinge in Ruhe zu durchzudenken. Das Leben läuft wie im Zeitraffer vor uns ab, und die Gedanken rasen mit Hochgeschwindigkeit durch unseren Kopf, nicht permanent, aber in einer gewissen Regelmäßigkeit.

Die Folge: Wir wandern am Rande des Burn-outs, fühlen uns überfordert und wechseln zwischen übergroßem Einsatz, kreativem Schaffen und nervlicher Erschöpfung hin und her. Ja, wir können jetzt viel schaffen, aber auch regelrecht zusammenklappen. Besonders stark verspüren das natürlich die Menschen, bei denen sich eine massive Uranus-Spannung bereits als Anlage im Geburtshoroskop befindet. Sie könnten nun beinahe verrückt werden, sind aber auf der anderen Seite eben auch geistig produktiv wie nie.

Es ist nicht einfach, in diesen Zeiten die innere Balance zu finden. Gesundheitlich drohen neben Burn-out-Erscheinungen vor allem Nervenkrisen, allerlei unbestimmbare Nervenschmerzen und auch Unfälle, sofern man sich zu sehr von Hast, innerer Unruhe und Termindruck drängen lässt. Oftmals können wir unter diesen Transiten zu allem Überfluss Ärger und Pannen mit technischen Geräten wie Computer oder Autos beobachten. Meiden sollten wir jetzt unbedingt Räume und Gegenden, in denen großer Elektrosmog herrscht. Und auch wenn es schwerfällt, sollten wir bewusst Ruhepausen einlegen, in denen wir rein gar nichts tun.

Saturn im Transit zum Geburtspluto: Das Neue ist nicht mehr aufzuhalten