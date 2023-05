Das Geburtstags-Horoskop für den 6. Oktober 2021

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr! Wenn das keine guten Aussichten sind: Der Neumond in Ihrem Zeichen ist so etwas wie ein kleiner Weckruf. Wenn Sie schon immer etwas anders machen, loslassen oder neu beginnen wollten, dann ist jetzt die Zeit dafür. Ob Sie mit dem Rauchen aufhören, gesünder essen oder sich eine neue berufliche Herausforderung suchen wollen, zögern Sie nicht lange und nutzen Sie die besondere Energie des Neumondes, der Ihren Vorhaben zusätzlichen Schwung verleiht. Und da auch Mars in Ihrem Zeichen steht, sind die Aussichten auch beruflich sehr gut. Ihr Gespür, zur rechten Zeit das Richtige zu tun, ist sehr ausgeprägt. Der Erfolg lässt nicht lange auf sich warten.

Ihre besten Zeiten: 14. – 16. Januar (tolle Ideen), 3. – 5. März (Lebensfreude), 25. – 27. August (Glück in allen Lebenslagen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Innere Balance, Souveränität und Optimismus.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich fühle mich vom Universum getragen und beschützt.

An diesem Tag geboren: Thor Heyerdahl, Meret Oppenheim, Carole Lombard, Le Corbusier, Martin Behaim.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Ihre Grenzen auszuloten und über sich hinauszuwachsen.

