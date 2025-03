Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 31. März bis 6. April 2025

In dieser Woche begrüßen wir den April und das am Dienstag, den 1. April, direkt mit ein paar besonderen Mond-Konstellationen. Dieser steht nämlich im Sextil zu Mars, Saturn, Venus und Merkur, was sich grundsätzlich positiv auf unsere Stimmung und unsere Produktivität auswirkt. So vielversprechend geht es auch am Mittwoch weiter, denn der Mond im Sextil zur Sonne sorgt für eine harmonische Atmosphäre, die uns zu Tagträumen inspiriert. Herausfordernd wird es im April zum ersten Mal am Donnerstag, denn Mond-Quadrate zu Saturn, zur Venus und zu Merkur führen zu Spannungen und Missverständnissen. Jetzt sind Achtsamkeit und Geduld gefragt!

Auch das erste April-Wochenende wird ereignisreich. Am Samstag dürfen wir uns auf einen Energieschub freuen und am Sonntag wird es durch den Mond in Verbindungen mit Neptun und Pluto äußerst emotional. Jetzt können wir allerdings auch in uns gehen und einige wichtige Entscheidungen für den April treffen!

