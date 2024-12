Das Geburtstagshoroskop für den 1. Januar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Der mächtige Saturn höchstpersönlich nimmt die Zügel in die Hand und stupst Sie in den kommenden zwölf Monaten in die richtige Richtung. Erschrecken Sie nicht, wenn sich Ihr Verantwortungsbereich plötzlich um einiges erweitert, sei es nun am Arbeitsplatz oder im Privatleben. Das war schon lange fällig, nun werden Ihre Talente und Fähigkeiten noch mehr gewürdigt. Diese Energien machen Sie von innen heraus stark, das Selbstvertrauen wächst stetig. Bei wichtigen Gesprächen gibt es also keinen Grund, Ihr Licht unter den Scheffel zu stellen oder sich vor Konkurrenz zu fürchten.

Ihre besten Zeiten: 8. – 10. April (Hoffnung), 16. – 18. September (gut für Sport), 3. – 5. Januar (Vertrauen).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Kontaktfreude und Aufgeschlossenheit neuen Themen gegenüber.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich respektiere deinen Rat.

An diesem Tag geboren: Leonid Breschnew, Gustav Schickedanz, Pierre de Coubertin, William Fox.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf viele kleine Erfolgserlebnisse.