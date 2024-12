Das Geburtstagshoroskop für den 2. Januar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Sie mögen vielleicht sonst kein Fan von Veränderungen sein, jetzt aber fühlen Sie sich reif dafür. Sie spüren genau, wann es Zeit wird, Ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und das Leben so zu gestalten, dass es Ihnen künftig besser gerecht wird. Das kann zum Beispiel das Privatleben betreffen, vielleicht weisen Sie jemanden in die Schranken, der Ihre Hilfsbereitschaft über Gebühr strapaziert. Es kann aber natürlich auch den beruflichen Bereich betreffen, vielleicht erklimmen Sie die nächste Stufe auf der Karriereleiter.

Ihre besten Zeiten: 9. – 11. Mai (kreative Energien), 18. – 20. September (Lebensfreude), 19. – 21. November (gute Gespräche).

Das Geschenk der Sterne für Sie: Gute Einfälle, rhetorisches Geschick und Fantasie.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich vertraue darauf, dass alles gut wird.

An diesem Tag geboren: Ernst Barlach, Isaac Asimov, Cuba Gooding Jr., Christy Turlington.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Sie haben tolle Ideen und die kommen auch gut bei anderen an.