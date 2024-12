Das Geburtstagshoroskop für den 5. Januar 2025

Die Prognose für Ihr neues Lebensjahr: Mond und Neptun stärken Ihre Intuition und die Fähigkeit, auch mal zwischen den Zeilen zu lesen, das kann besonders am Arbeitsplatz sehr hilfreich sein. Dazu ist es allerdings auch nötig, hin und wieder eine kreative Schaffenspause einzulegen und in sich zu gehen. Die Herausforderungen des Alltags nehmen gerade einen so pflichtbewussten Menschen wie Sie oft in Beschlag, da kommt man gar nicht dazu, seine Gedanken zu sortieren.

Ihre besten Zeiten: 26. – 28. März (gutes Gelingen), 27. – 29. Mai (Lotto spielen), 3. – 5. Oktober (Freunde treffen). Das Geschenk der Sterne für Sie: Neue Begegnungen, Abwechslung und anregende Impulse.

Die Affirmation für Ihr neues Lebensjahr: Ich freue mich auf jeden neuen Tag.

An diesem Tag geboren: Uli Hoeneß, Frank-Walter Steinmeier, Konrad Adenauer, Friedrich Dürrenmatt, Bradley Cooper.

Worauf Sie sich am meisten freuen dürfen: Auf ein gutes Miteinander mit Freunden, Bekannten, Kollegen und Nachbarn.